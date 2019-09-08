Первое интервью узника Кремля Павла Гриба после освобождения: "Я все время знал, что обмен будет"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, журналистам удалось поговорить с 21-летним Павлом Грибом в больничных коридорах "Феофании". В сопровождении мамы и медсестры он проходил осмотр, его вели от окулиста на УЗИ. Парень отказался давать интервью, сидя в палате, и предложил сделать его во время прогулки по больничному коридору.

- Когда вы узнали, что будет обмен?

- Я все время знал, что он будет. Не на 100%, но никаких причин того, чтобы этого не произошло не было. Два года и две недели ждал его. Но, я уже готовился к этапу в колонию, а вместо этого попал в Москву, в СИЗО №2. Это было 16 августа. Привезли. Завели в такое небольшое помещение с высоким потолком. Входит замначальника, или кто-то с двумя звездами на погонах, полковник, видимо: "Ты знаешь, чего ты сюда приехал?" Я догадывался, но ответил: "Да кто его знает" - "Домой хочешь" - "Кто же не хочет домой" - "Пиши общими словами просьбу помиловать". Но, чорт с ними! Я ничего не написал. Не захотел. И все об этом спрашивают, но это - технический вопрос. Могли сами опубликовать, подделать подпись.

- Что было дальше?

- Закинули в "хату", переодеться не дали, мыла не дали. Камера была на одного. Украинца к украинцу не поселят. Из развлечений - только радио. Я два года не мог понять, как его включать, жму на кнопку, а надо было крутить громкость. Книгу на следующий день дали, фантастику "Метро 2033" (описывает жизнь людей в московской подземке после ядерной войны. - Ред.). Затем были еще книги, и рисовал рисунки - всякие узоры. Делать было нечего - начал рисовать, чтобы подарить друзьям, когда вернусь.

- Там было лучше, чем в том СИЗО, где ты ждал приговор?

- Это было хорошо, потому что это были изменения. Еще, в "Лефортово" давали хлеб нормального качества. Для сравнения, мне до этого давали хлеб, который можно было забросить к потолку и он там прилипал. Что-то среднее между хлебом и тестом.

Прошло три недели, ночью будят: "Вещи собирай". Я все собрал, разорвал хлеб, взял его кормить птиц. Дали документы, деньги. Вот - карбованцы (достает из кармана несколько тысяч российских рублей).

- Рубли?

- Я принципиально перевожу! Повели. Слышу в другом крыле люди перекрикиваются "Слава Украине". Открываются двери. Идут в форме, затем в черном с флагом ФСБ. Кто-то из них шутит: "О, зоной пахнет". Думаю: "Сейчас будет "мроприятие"(избиение заключенных). Потом понял, что идут за нами. Нас было 35, их более сорока. Ждали, ждали, ждали. Повели в автобус там уже был Сенцов. Я зашел, крикнул: "Слава Украине", все ответили. Конвою было безразлично. Ехали в аэропорт мимо Кремля. Затем самолет.

- И как ты сейчас себя чувствуешь?

- Устал.

- Несколько последних вопросов. Что дома сделаешь в первую очередь?

- Посмотрю новости.

- Уже есть какие-то планы на ближайшие дни?

- Нет. Надеюсь, ложиться в больницу не буду. -

Девушка, к которой вы ехали в Минск, из-за переписки с которой вас обвиняли, что-то писала вашим родителям или вам?

- А вы знаете где эта девушка? Может ее в живых нету.