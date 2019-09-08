За неделю нацгвардейцы на блокпостах в зоне ООС задержали 9 наемников РФ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В частности, на одном из блокпостов близ Мариуполя нацгвардийце обнаружили мужчину, которого разыскивала Служба безопасности Украины. Гражданин был передан сотрудникам Мангушского отделения полиции.
Кроме того, период с 1 по 7 сентября, было выявлено и задержано 9 человек, среди которых три женщины. Согласно поисковой базе Национальной полиции все они подозреваются в причастности к незаконным вооруженным формированиям наемников РФ.
Еще у одного гражданина, на блокпосту вблизи населенного пункта Волноваха, украинские военные во время проверки обнаружили поддельный украинский паспорт.