Все должно быть как в нормальном бизнесе, - Данилюк про реформирование "Укроборонпрома"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Сейчас акционером является Кабинет министров, моя позиция на самом деле, что Кабмин не может быть акционером, какое-то одно из министерств должно быть акционером. Министерство обороны - это оптимальный вариант, который мы проговорили. Этот вариант также и обеспечивает соответствующую связь с президентом", - сказал Данилюк и добавил, что это решение "утвердили".

Данилюк отметил, что госпредприятие ждет оптимизация.

"Назначен новый руководитель, поэтому сейчас он формирует новую команду, которая понимает как построить процессы. Будет очень серьезная оптимизация. "Укроборонпром" будет работать в интересах государства. Относительно старой идеи - ликвидовуваты не ликвидировать. Смотрите: есть государственные предприятия, в конце концов что не работает - надо ликвидировать, но то, что останется и будет костяком нового "Укроборонпрома", - сказал секретарь СНБО.

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Государственная компания "как и любой бизнес" должна работать эффективноь, акцентировал Данилюк. По его словам, главная цель преобразований - сделать компанию "надежной" и "конкурентоспособной" как внутри страны, так и на внешних рынках.

"Наиболее правильная модель - превратить это в холдинг, где четко продуманная система управления: есть наблюдательный совет, четкие процедуры - как назначается руководство, как оцинюетеся его работа, аудит, закупки. То есть все это должно быть как в нормальном бизнесе построено по четким правилам. Именно такую ​​трансформацию мы сейчас и хотим делать.

Часто общаемся и с новым руководителем "Укроборонпрома", проговариваем вопрос: где кто должен быть акционером, как формировать наблюдательный совет. И он очень серьезно настроен на эти изменения, у него есть полный мандат от президента на реформирование "Укроборонпрома", - сказал Данилюк.

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