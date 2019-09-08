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08.09.19 14:11

Россия блокирует тематику Крыма в любых диалогах об освобождении политзаключенных, - Чубаров

Российская Федерация блокирует тематику оккупированного Крыма в любых диалогах об освобождении политзаключенных.

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Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение выразил глава крымскотатарского Меджлиса Рефат Чубаров на странице в Facebook.

"Знаете, что сейчас происходит? При любых формах диалога, при любых намерениях обсуждать вопросы освобождения украинских политзаключенных Россия очень резко отсекает все то, что связано с Крымом. Она отсекает и говорит, что она не хочет и не будет обсуждать вопросы людей, которые живут на "ее", как говорит Россия, территории и которых она судила по своим законам", - сказал он.

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Чубаров также подчеркнул, что вопросы Крыма и крымскотатарского народа нужно постоянно поднимать в публичном пространстве, ведь "Крым также является нашей территорией, а люди, которые живут на временно оккупированной крымской земле, являются нашими гражданами".

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