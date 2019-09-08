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08.09.19 14:49

В Конгрессе США готовят почву для импичмента Трампа, - Politico

Судебный комитет Палаты представителей планирует официально оформить расследование импичмента президенту США Дональду Трампу, проголосовав за резолюцию с изложением правил проведения расследования на следующей неделе.

дональд,трамп

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Politico.

"Судебный комитет Палаты представителей готовится провести свое первое официальное голосование (за резолюцию с изложением правил проведения расследования импичмента президенту Дональду Трампу. - Ред.)", - говорится в сообщении.

Как отмечают в издании, комитеты Конгресса изучают такие вопросы, как предоставление Трампом налоговых деклараций, незаконной передачи денег свидетелям, угрожавшим президенту обнародованием информации о его личной жизни, а также расходования им бюджетных средств.

Ожидается, что проект резолюции будет опубликован утром в понедельник, а само голосование состоится в среду, 11 сентября. Если Палата представителей одобрит проект, его передадут на рассмотрение в Сенат.

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