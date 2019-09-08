В Конгрессе США готовят почву для импичмента Трампа, - Politico

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Politico.

"Судебный комитет Палаты представителей готовится провести свое первое официальное голосование (за резолюцию с изложением правил проведения расследования импичмента президенту Дональду Трампу. - Ред.)", - говорится в сообщении.

Как отмечают в издании, комитеты Конгресса изучают такие вопросы, как предоставление Трампом налоговых деклараций, незаконной передачи денег свидетелям, угрожавшим президенту обнародованием информации о его личной жизни, а также расходования им бюджетных средств.

Ожидается, что проект резолюции будет опубликован утром в понедельник, а само голосование состоится в среду, 11 сентября. Если Палата представителей одобрит проект, его передадут на рассмотрение в Сенат.

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