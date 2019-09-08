"Каждый лайк политикам оплачен кровью наших граждан. Если бы не они - никакого обмена не произошло", - Даниленко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написала журналист Татьяна Даниленко.

"В лучших традициях предшественников лидеры общественного мнения расхваливают человеческие качества Владимира Зеленского и его команды. Он наплевал на эфемерные государственные интересы и поступил в интересах своих граждан. Вот небольшое напоминание о том, что каждый лайк политикам оплачен кровью других наших граждан. Если бы не они - никакого обмена не произошло. До сих пор есть люди, которые продолжают держать фронт уже такой бессмысленной для нынешнего общественного мнения войны. А некоторые из них - как герои истории, о которой рассказывает Юрий Бутусов, - до сих пор готовы идти на подвиги. За которые им вряд ли поставит памятники страна, в которой мы живем", - написала она.

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