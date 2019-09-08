Литва и Латвия не признают "местные выборы" в оккупированном Россией Крыму

Соответствующие заявления на своих страницах в Твиттере сделали главы министерств иностранных дел Литвы и Латвии Линас Линкявичюс и Эдгарс Ринкевич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Литва не признает сегодняшние "выборы" в Крыму и Севастополе, незаконно аннексированных Россией. Мы подтверждаем нашу поддержу суверенитету и территориальной целостности Украины, и осуждаем российскую оккупацию Крыма и нарушение международного права", - заявил Линкявичюс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Украины выразил протест в связи с проведением оккупантами "местных выборов" в Крыму

Глава МИД Латвии также подтвердил, что Рига не признает местные выборы, которые проводятся в незаконно оккупированных и аннексированных Россией Крыму и Севастополе. "Я подтверждаю нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал Ринкевич.