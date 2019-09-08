Суд наложил арест на обрушившийся в Дрогобыче дом. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила 7 сентября пресс-служба Дрогобычского городского совета.



"Дом №101 по улице Грушевского арестован. Горсовет не вправе определять порядок доступа граждан в помещение", – сказано в сообщении.

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Напомним, что 28 августа в 2:00 46 минут в г. Дрогобыч по ул. Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж (причина устанавливается).

Изначально предполагали, что причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Дом полностью отключили от газо-, электро- и водоснабжения. Но позже в ГСЧС заявили, что взрыв маловероятен.

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил позицию по трагедии в Дрогобыче: "Задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране".

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