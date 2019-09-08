Украинский школьник завоевал бронзовую медаль на Международной олимпиаде по географии в Южной Корее. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

Во время соревнования участники выполняли теоретические и практические задания, где проверялись их знания геосферы, гидросферы, атмосферы и мезосферы. Особенностью нынешней олимпиады стал конкурс исследовательских проектов, где школьники из разных команд, а следовательно и разных стран, объединялись для работы над общей задачей. Таким образом жюри оценивало навыки командной работы, а также умение преодолевать языковые барьеры.

Всего в состав команды от Украины вошли четверо учеников из разных регионов страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские школьники завоевали 4 медали на Международной ученической олимпиаде по химии во Франции. ФОТО

Кроме того, за весомые результаты в отдельных направлениях соревнования жюри наградило отличиями двух украинских участников. Так, Андрей Марценюк получил серебряный сертификат за подготовку презентации о науке о Земле, а Дарья Воронцова - бронзовый сертификат по Международному полевому исследованию.