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08.09.19 17:28

Призываем Россию выполнить все свои обязательства, взятые ею в рамках Минских соглашений, - Госдеп США

Государственный департамент США приветствует освобождение 35 украинских заложников из российского плена и призывает Москву к выполнению всех требований Минских договоренностей.

госдепартамент,госдеп

Об этом говорится в официальном заявлении Госдепа, обнародованном сегодня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"США приветствуют известие об освобождении 35 украинцев, захваченных Россией в обмен на 35 заключенных, которых удерживала Украина. Мы последовательно призывали к возвращению 24 членов украинских экипажей, задержанных РФ после нападения в ноябре 2018 года на украинские суда в Черном море возле Керченского пролива, а также Олега Сенцова и других политических заключенных", - говорится в документе.

В Вашингтоне также призвали Россию немедленно освободить всех остальных украинцев, "в том числе членов крымскотатарской общины, которые остаются несправедливо заключенными".

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В США положительно оценили "признаки более плотного диалога" между РФ и Украиной. "Президент Зеленский четко заявил о своей приверженности дипломатическому разрешению конфликта, подстрекаемого Россией на востоке Украины", - отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

"Мы поддерживаем усилия Президента Зеленского и призываем Россию выполнить все свои обязательства, взятые ею в рамках Минских соглашений", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве США.

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