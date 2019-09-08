"А теперь начинается главное мочилово", - брат Панова предупреждает о возможной кампании по дискредитации освобожденных заложников РФ

Об этом на своей странице в Фейсбук написал брат обменяного из российского плена заложника Панова Игорь Котелянец, информирует Цензор.НЕТ.

"А теперь начинается главное мочилово.

1. Популярность политзаключенных опасна для политиков. Они имеют максимум полгода, чтобы ее уничтожить. Им не нужны конкуренты в медийном пространстве.

2. Сейчас вы увидите, как всеми забытые "журналисты" будут пытаться получить дешевую славу и грязные деньги на хайп вокруг месседжей: а) Политзаключенные - просто тупоголовые кретины, которые поперлись в Крым и РФ, а теперь спасай их. б) завышенная цена. Мы отдали супер важных террористов и преступников, которые были единственным способом доказать миру, что не Украина сбивала боинг. в) Только благодаря Порошенко сегодня освобождены политзаключенные, потому что это результат его работы, его договоренностей, просто только сейчас реализовались.

3. Пророссийские каналы будут заявлять, что это все договоренности Медведчука, а проукраинские на этом фоне будут говорить, что надо политзаключенных проверить, потому что их обрабатывали ФСБ, поэтому они завербованы", - пишет Котелянец .

Он отмечает, что освобожденные заложники требуют как минимум полгода психологической реабилитации, чтобы восстановиться после длительной изоляции и адекватно вопринимать происходящее.

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"Моего брата и десятерых других политзаключенных освободил Зеленский. Это факт. Договаривался Зеленский. Это также факт. Все порохоботы, которые в декабре 2017 радовались освобождению, а сейчас делают из моего брата и других - врага, или недостаточно ценный "товар", чтобы менять на Цемаха - идут в задницу", - написал брат политзаключенного Панова.

При этом Котелянец заявляет, что кум Путина Медведчук никакого участия в обмене не принимал: "Никакого Медведчука с нами не было на протяжении всей борьбы, не было при освобождении и возвращении. Не было никогда".

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