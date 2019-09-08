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08.09.19 18:47

Денисова об идее Москальковой закрыть дела против узников: "Необходимо официальное обращение от РФ"

Омбудсмен России Татьяна Москалькова предложила прекратить уголовное преследование всех тех, кого обменяли, ее украинская коллега говорит, что необходимо официальное обращение.

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Об этом уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова заявила в интервью BBC News Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Я, как и вы, прочитала об этом в новостях. Если она обратится официально и будет это предлагать, то мы будем этот вопрос рассматривать. Нужно обращение, ведь так можно говорить о чем угодно. Сегодня нет никаких предложений", - заявила Денисова.

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Она также сообщила, что в переданных Москальковой списках было 150 украинцев, в том числе крымские татары. 7 сентября вернулась первая группа.

Напомним, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алекса Сизонович, Артур Панов.

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