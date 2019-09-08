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08.09.19 19:39

Сенцову и Кольченко выделили временное жилье, возвращаться в Крым им нельзя, - омбудсмен Денисова

Для освобожденных из РФ бывших политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко организовали временное жилье.

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Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "BBC-Україна".

"Мы организовали временное жилье и для Олега, и для Кольченко. Что касается постоянного жилья, мы будем решать, президент уже поставил соответствующее задание, ведь, безусловно, им возвращаться в Крым нельзя.

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Ведь у них есть семьи. Например, у Олега Сенцова есть мама, дети, которые тоже хотят быть со своим отцом. И мы вчера этот вопрос обсудили с Олегом, будем его решать", – сказала уполномоченный по правам человека.

Напомним, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алекса Сизонович, Артур Панов.

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