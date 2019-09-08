Женщина получила ранение из стрелкового оружия в Новолуганском, - СММ ОБСЕ

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 7 сентября, информирует Цензор.НЕТ.

В больнице сын этой женщины рассказал, что его мать получила ранение нижней части ноги вечером 29 августа, когда находилась одна у себя дома в Новолуганском (подконтрольный правительству, 53 км к северо-востоку от Донецка). Он добавил, что привез ее на машине в больницу в Светлодарске.

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В тот же день информацию подтвердил сотрудник отделения полиции в Светлодарске.

"31 августа на улице Первомайской в Новолуганском, где проживает раненная женщина, наблюдатели видели свежее пулевое отверстие в деревянной двери, выходящей на запад,

кирпичной летней кухни, расположенной позади дома, а также свежее пулевое отверстие в западной внутренней стене летней кухни и пулевое отверстие в западной внешней стене. По их оценке, повреждения возникли в результате огня из легкого вооружения, который велся из западо-юго-западного направления", - отмечается в отчете.

6 сентября сотрудники Миссии поговорили по телефону с пострадавшей. Она рассказала, что вечером 29 августа была возле дома, когда услышала выстрелы из стрелкового оружия и спряталась в летней кухне. Когда она пряталась там, в ее левую ногу попала пуля.

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Женщина продолжает находиться в больнице в Светлодарске. Она добавила, что ее нога сломана в двух местах.