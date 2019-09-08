ЕС не отсрочит Великобритании Brexit, - Ле Дриан

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Это очень беспокоит. Британцы должны сказать нам, чего они хотят", - сказал Жан-Ив Ле Дриан в интервью радио "Европа 1".

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На вопрос, возможно ли продление переговоров после 31 октября, Ле Дриан ответил, что не в нынешних условиях. "Мы не собираемся делать это каждые три месяца", - сказал он.

Напомним, согласно договоренности между Лондоном и Брюсселем, выход Британии из ЕС должен состояться до 31 октября.

Саммит Евросоюза, на котором предполагается обсудить Brexit, пройдет 17-18 октября.

Премьер Британии Джонсон одной из своих приоритетных задач считает осуществление Brexit до установленного срока "любой ценой" - либо с соглашением с Брюсселем, либо без него.

Однако большинство депутатов парламента - против такого "жесткого Brexit". Депутаты британской Палаты общин в ночь на 4 сентября поддержали законопроект, который блокирует возможность провести Brexit без соглашения 31 октября.

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