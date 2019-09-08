Путин и Макрон обсудили обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ и встречу лидеров "нормандской четверки"

8 сентября состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Эммануэлем Макроном, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В частности, главы государств "дали позитивную оценку" освобождению и передаче 7 сентября удерживавшихся в Украине и России лиц "как важной гуманитарной акции".

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Кроме того, Макрон и Путин обсудили возможность проведения встречи лидеров "нормандской четверки". Президент РФ в очередной раз заявил, что для этого Украина должна выполнить договоренности, достигнутые во время предыдущей встречи в 2016 году.

Напомним, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алекса Сизонович, Артур Панов.