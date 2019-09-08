"Полон сил и готов к дальнейшей борьбе за деоккупацию Крыма", - Чубаров и Джемилев встретились с Балухом

Об этом сообщил Рефат Чубаров, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на встрече были также другие члены Меджлиса крымскотатарского народа.

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"Радует, что Владимир полон сил, жизнерадостен и готов к дальнейшей борьбе за деоккупацию Крыма", - написал Чубаров.

Напомним, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алекса Сизонович, Артур Панов.

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