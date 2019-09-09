Эстония и Грузия заявили о непризнании "выборов" в оккупированном Крыму

В частности, в публикации МИД Грузии говорится, что Автономная Республика Крым и город Севастополь являются неотъемлемой частью Украины, поэтому "выборы", проведенные российскими властями, не будут признаны, пишет Цензор.НЕТ.

"Грузия вновь заявляет о своей явной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - информируют в МИД.

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Эстония также остается приверженной позиции о территориальной целостности Украины.

"Эстония не признает сегодняшние выборы, проведенные в Крыму и Севастополе, незаконно аннексированных Россией. Я подтверждаю нашу решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

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