Мы помним об остальных удерживаемых Россией украинцах и надеемся на их скорейшее освобождение, - послы стран G7

Об этом говорится в твиттере "Группы поддержки Украины" в рамках председательства Франции в G7, информирует Цензор.НЕТ.

"Послы стран Большой семерки приветствуют освобождение 35 удерживаемых украинцев и вместе с украинским народом разделяют радость их возвращения домой. Мы поздравляем украинскую власть с этим свершением. Мы помним о других заключенных и надеемся на их скорейшее освобождение", - говорится в сообщении.

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Напомним, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алекса Сизонович, Артур Панов.

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