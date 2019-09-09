О снятии санкций с России говорить пока рано, - глава МИД Франции Ле Дриан

Как информиррует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радо Свобода", об этом он сообщил выступая в воскресенье в эфире совместной программы нескольких медиакомпаний (Europe 1/CNEWS/Les Echos).

Ле Дриан, признав разногласия с Россией, предположил, что возможно сближение позиций в борьбе с терроризмом, сотрудничестве в космической промышленности, в развитии гражданского общества.

По словам главы МИД Франции, на переговорах в Москве будут затронуты и проблемы, связанные с Украиной, Сирией, Ливией и Ираном. Ле Дриан направляется в Москву вместе с министром обороны Франции. Ожидается, что с российской стороны в переговорах будут участвовать также глава МИД России и глава Минобороны РФ.

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Ле Дриан высоко оценил шаги украинского лидера Владимира Зеленского, которые, по его словам, "привели к обмену пленными". Французский министр заявил, что о снятии санкций против России пока говорить рано - это станет возможным, если будет достигнут прогресс в выполнении минских соглашений, считает глава МИД Франции.

Напомним, 9 сентября в Москве состоится заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате "2+2" - с участием глав Минобороны и МИД.

Французские СМИ в свою очередь отмечают, что это первые подобные переговоры между Москвой и Парижем после 2014 года.