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09.09.19 07:19

Враг бил по позициям ОС из запрещенного вооружения, один украинский воин получил боевую травму. За сутки - 9 обстрелов, - штаб

8 сентября вооруженные формирования РФ и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, противник применил вооружения БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

- вблизи Гранитного - из стрелкового оружия;
- неподалеку от Красногоровки - из автоматического гранатомета;
- около Верхнеторецкого - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- дважды неподалеку от Николаевки - из крупнокалиберных пулеметов;
- в районе Авдеевки - из автоматического гранатомета, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- дважды вблизи Лебединского - из минометов калибра 120 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил вблизи Крымского. Враг обстреливал позиции ОС из вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил один военнослужащий получил боевую травму", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано.

Враг бил по позициям ОС из запрещенного вооружения, один украинский воин получил боевую травму. За сутки - 9 обстрелов, - штаб 01

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