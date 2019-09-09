НБУ разрешил банкам обслуживать клиентов по загранпаспортам

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной миграционной службы, об этом говорится в письме Национального банка Украины от 4 сентября 2019 года № Р / 25-0006 / 45577.

"Соответствующими разъяснениями НБУ подтверждается равнозначность использования гражданами Украины обоих паспортных документов и такие улучшения направлены на устранение недоразумений, которые ранее возникали при предъявлении паспорта для выезда за границу.

Таким образом, Национальный банк Украины подчеркивает необходимость соблюдения банковскими учреждениями требований Закона Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус", других норм законодательства Украины, а также подтверждает возможность осуществления идентификации и верификации лица - резидента на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу", - сказано в сообщении.

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Вместе с тем в ведомстве отметили, что в соответствии с предоставленными разъяснений сведения "отчество" физического лица-резидента, которые не содержатся в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, могут устанавливаться банками на основании других официальных документов, в частности - о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов.

В Госмиграции также напомнили, что в соответствии с законодательством, удостоверение водителя, личности моряка, лица с инвалидностью или участника Второй мировой войны, удостоверение, выданное по месту работы физического лица, не могут быть использованы гражданином Украины для установления его личности при получении банковских услуг.