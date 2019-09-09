Освобождение Цемаха не должно повлиять на отношения с ЕС, - помощник Зеленского Ермак

Помощник президента и глава переговорной группы по обмену пленными между Украиной и РФ Андрей Ермак считает, что выдача агрессорам Владимира Цемаха не должна повлиять на политические отношения Киева с западными партнерами. Об этом он рассказал в интервью УП, передает Цензор.НЕТ.

Переговорщик считает, что санкции стран ЕС против России будут сохранены, поскольку были учреждены из-за комплекса причин.

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"Что касается каких-то последствий политических ... Позиция наших партнеров, она же базируется не только на этом деле. Там есть комплекс аргументов, на которых держится решения о санкциях. Не думаю, что освобождение Цемах станет причиной пересмотра наших отношений с партнерами", - ответил Ермак на вопрос журналистов о том, как могут измениться отношения между Киевом и Брюсселем после выдачи РФ свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха.

Он также подтвердил слова президента Владимира Зеленского, что все следственные действия по Цемаху были выполнены. Если же Цемах еще нужен Нидерландам для расследования, то у них, считает Ермак, есть все международно-правовые механизмы, позволяющие согласовать этот вопрос с РФ.

"Насколько мне известно, и Россия, и Нидерланды являются участниками многих международных договоров, конвенций, предусматривающих предоставление помощи, участие в следствии и тому подобное. И это рабочий механизм", - подытожил он.

Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

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По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинском пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.

Нидерланды официально потребовали от Российской Федерации выдачи обвиняемого по делу о сбитом "Боинге" Владимира Цемаха, только что приземлившегося во "Внуково" вместе с другими обмененными лицами, сообщил The Insider.