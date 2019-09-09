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09.09.19 09:16

В течение прошедшей недели на водоемах Украины погибли 27 человек, во время пожаров - 13, - ГСЧС

В течение прошедшей недели с 02.09 по 08.09 на водных объектах в Украине погибли 27 человек, во время пожаров - 13.

утопление

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 3 тыс. 334 чрезвычайных события. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 20 человек.

По данным ведомства, за неделю ликвидировано 2 тыс. 969 пожаров, спасены на пожарах 17 человек и не допущено уничтожение огнем 509 зданий и 51 ед. техники. На пожарах погибли 13 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 3 млн. 569 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 259 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 2 тыс. 164 взрывоопасных предмета.

В течение недели на водных объектах погибли 27 человек.

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