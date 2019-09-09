Двухдневная забастовка пилотов авиакомпании "British Airways": МИД дал рекомендации гражданам Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.

"Профсоюзом пилотов авиакомпании "British Airways" объявлено проведение двухдневной забастовки 9 и 10 сентября 2019 г., что уже привело к отмене более 100 авиарейсов.

В этой связи рекомендуем гражданам Украины, у которых есть запланированные вылеты 9 и 10 сентября 2019г., обратиться в компанию "British Airways" https://www.britishairways.com, а также отслеживать информацию и советы авиакомпании https: // www. britishairways.com/.../.../strike/latest-information", - сказано в сообщении.

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