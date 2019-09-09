Голос никто не повышал, это был равный разговор двух президентов, - Ермак о телефонных разговорах Зеленского с Путиным

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью УП.

"За тот срок, который я вижу, а я бываю на многих переговорах, позиция нашего президента, отношение к нему, его умение вести переговоры, не предусматривают, чтобы кто-то с ним вел себя невежливо. Это был равный разговор двух президентов", - заявил Ермак.

Помощник президента отмечает, что голос во время этих разговоров никто не повышал.

"Я думаю, что, если бы не было конструктивного диалога между президентами, не было бы освобождения", - сказал Ермак.

Также помощник президента отметил, что мзменений в договоренностях никаких не было, все, о чем договорился президент во время телефонного разговора, было реализовано.

Он добавил, некоторые телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным Зеленский проводит сам, а некоторые при участии советников.

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По словам Ермака, во время переговоров Россия не пыталась менять тактику поведения и не пробовала добавлять в переговорный процесс других людей. Сложности, возникающие в процессе освобождения людей, касались "исключительно юридических процедур". В частности, того, что украинские политзаключенные находились в разных городах России.

Ермак также добавил, что кум президента России Владимира Путина, Виктор Медведчук никоим образом не был включен в процесс обмена.

По его словам, увольнение Олега Сенцова "обеспечил лично президент Зеленский", а Россия с первого дня называла фамилию Цемаха среди лиц на обмен.

Ермак также уверяет, что Зеленский консультировался с некоторыми европейскими лидерами, и все необходимые процедуры, на которых настаивала нидерландская сторона по Цемаху, были реализованы.

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