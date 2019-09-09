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09.09.19 10:44

Подозреваемый в распространении детского порно повесился на простыне в СИЗО Винницы, - Нацполиция

В Виннице 32-летний подозреваемый в пытках детей и распространении детской порнографии покончил жизнь самоубийством, повесившись на простыне в одиночной камере изолятора временного содержания.

нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Винницкой области.

Отмечается, что 7 сентября, Винницкий городской суд взял под стражу 32-летнего винничанина, подозреваемого в распространении детской порнографии и пытках своих малолетних детей. По возвращении из суда в изолятор временного содержания в одиночной камере подозреваемый совершил самоубийство - повесился на простыне.

"Сотрудники изолятора оказали арестованному первую домедицинскую помощь, вызвали скорую помощь, но спасти его не удалось. Полицией инициировано проверку Государственным бюро расследований законности действий сотрудников изолятора временного содержания", – говорится в сообщении.

Напомним, 5 сентября в Виннице работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Винницкой области задержали 32-летнего винничанина, который подозревается в пытках своих детей и распространении порнографических материалов с несовершеннолетними. Для задержания правонарушителя привлекались бойцы КОРДа.

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