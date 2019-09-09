Убийство журналиста Шеремета и преступления, совершенные "элитой", являются приоритетными, - Рябошапка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в интервью "РБК-Украина".

Отвечая на вопрос журналиста, какие дела для Рябошапки являются приоритетными и на какие дела обращает внимание министр внутренних дел Арсений Аваков, генпрокурор ответил: "Есть два дела, о которых мы говорили с Арсеном Борисовичем. Одно касается очень известного журналиста Павла Шеремета. Другое связано с Одессой. Не буду раскрывать детали, но оно тоже резонансное и на слуху".

Рябошапка отмечает, что можно выделить несколько категорий резонансных дел.

"Дела, связанные с расследованием преступлений, совершенных на Майдане, и то, что было после Майдана. Очевидно, что это дела, связанные с национальной безопасностью и обороной. Страна фактически в состоянии войны, в то же время существовала ситуация с "Укроборонпромом".

"Я для себя ставлю в приоритет также преступления, совершенные "элитой", в том числе коррупцию, возвращение в бюджет государства украденных активов. Это банки, которые грабились и активы из которых выводились. Это государственные предприятия, которые грабились в последнее время. В этих делах не просто лицо должно быть осуждено, но также деньги должны быть найдены и возвращены", - подчеркнул Рябошапка.

Ранее Рябошапка анонсировал передачу ряда "интересных материалов" в антикоррупционный суд.

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