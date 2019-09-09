"Два года - это максимальный срок, за который нужно завершить очистку прокуратуры", - Рябошапка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка в интервью РБК-Украина.

"Два года - это максимальный срок, за который нужно завершить очистку прокуратуры. Потому что переаттестация – это только первый этап, после этого должен быть донабор новых людей. После этого мы должны восстановить работу Совета прокуроров и КДКП", - сказал он.

Он отметил, что очищение прокуратуры будет происходить каскадом, сверху вниз и будет создано несколько комиссий: "Мы говорили с нашими коллегами из общественных организаций, с американскими прокурорами и экспертами, мы привлечем внешних участников в эти комиссии. Хотелось бы с максимальной пользой применить опыт при создании патрульной полиции. Мы понимаем, какие там были проблемы и ошибки. И мы будем стараться избежать повторения этих ошибок".

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"Мы договорились с нашими коллегами из НАБУ, что они нам помогут в проверке добропорядочности, как они помогали во время отбора в судебные органы. Это комплекс мероприятий даст нам возможность обновить прокуратуру и отобрать самых лучших, и они уже выберут самых лучших в совет прокуроров и КДКП. Мы обязательно учтем этот опыт. Прокуроров намного меньше, чем милиционеров, и объем работы будет намного меньше. Мы создадим часть комиссий, уже сейчас ведется работа над разработкой комплексного процесса, методов и критериев оценивания для переаттестации кандидатов: какие будут составляющие процесса, как оценивать профессиональный уровень и доброчестность кандидатов", - сказал он, добавив, что у полиции в то время таких материалов не было.

Также Генпрокурор обещает учесть опыт неудачной, по его мнению, попытки реформы прокуратуры 2015-2016 годов.

Как сообщалось, 6 сентября генпрокурор Руслан Рябошапка назначил своим первым заместителем Виталия Касько.