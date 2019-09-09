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09.09.19 11:33

Законы, предлагаемые для горно-металлургического комплекса, могут его похоронить, - нардеп

Законопроект №1210 нарушает соблюдение принципа стабильности.

путин,янукович,экономика,ахметов,металлургия

Шквал критики получили законопроекты №1209 и №1210, которые предлагают изменения в Налоговый кодекс. Как передает "5 канал", документы создают ряд рисков, которые являются неприемлемыми ни для простых граждан, ни для компаний, ни для государства.

К примеру, как заявил народный депутат Муса Магомедов, в законах, предлагаемых для ГМК, - отсутствует логика, они могут похоронить отрасль: "В ходе обсуждения, специалисты отметили, что указанные законопроекты" существенно усиливают налоговое бремя для граждан и предприятий ".

Отмечается, что законопроект №1210 нарушает соблюдение принципа стабильности.

Налоговой вернутся полномочия для осуществления оценочных суждений, считает адвокат Александр Шмяткин: "К примеру, 3-4 разовое увеличение рентной платы выбросит отечественный ГМК за грань рентабельности. Его место на мировых рынках достанется россиянам. Специалисты предостерегают, ГМК обеспечивает треть экспортного потенциала Украины. Недопоступление валюты приведет, в свою очередь, к обесцениванию гривни".

Напомним, сегодня Украина остается страной с самой большой инфляцией в Европе с показателем на уровне 9%. А любая антиинфляционная политика имеет направление на подъем экономического производства.

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