Законы, предлагаемые для горно-металлургического комплекса, могут его похоронить, - нардеп

Шквал критики получили законопроекты №1209 и №1210, которые предлагают изменения в Налоговый кодекс. Как передает "5 канал", документы создают ряд рисков, которые являются неприемлемыми ни для простых граждан, ни для компаний, ни для государства.



К примеру, как заявил народный депутат Муса Магомедов, в законах, предлагаемых для ГМК, - отсутствует логика, они могут похоронить отрасль: "В ходе обсуждения, специалисты отметили, что указанные законопроекты" существенно усиливают налоговое бремя для граждан и предприятий ".



Отмечается, что законопроект №1210 нарушает соблюдение принципа стабильности.



Налоговой вернутся полномочия для осуществления оценочных суждений, считает адвокат Александр Шмяткин: "К примеру, 3-4 разовое увеличение рентной платы выбросит отечественный ГМК за грань рентабельности. Его место на мировых рынках достанется россиянам. Специалисты предостерегают, ГМК обеспечивает треть экспортного потенциала Украины. Недопоступление валюты приведет, в свою очередь, к обесцениванию гривни".



Напомним, сегодня Украина остается страной с самой большой инфляцией в Европе с показателем на уровне 9%. А любая антиинфляционная политика имеет направление на подъем экономического производства.