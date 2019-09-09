К концу октября мы можем выйти на новый регламент Рады, - замглавы фракции СН Корниенко

Об этом сообщил замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Depo.ua.

"Сейчас специально созданная рабочая группа готовит фактически проект обновленного регламента. Или нового регламента. Соответственно, по процедуре он будет приниматься. То есть, требуется определенное время, чтобы по старой процедуре принять новый регламент, в котором будут новые процедуры", - сказал он.

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"На следующей неделе мы все-таки рассмотрим изменения в регламент Верховной Рады. Я вижу здесь подготовлены регламентным комитетом законопроекты, которые позволят нам упростить регламентные процедуры, их распутать, потому что они запутанные, для того, чтобы Верховная Рада могла дальше слаженно работать", - акцентировал Корниенко.

Корниенко объяснил, что изменения в регламенте Рады будут касаться, в частности, "уменьшения процедур, которые усложняют принятие законов, которые ставят какие-то преграды ... борьба с законодательным спамом".

"Фактически, я думаю, что в середине октября ... надо по процедуре это уточнить. Но середина октября - конец октября мы можем выйти на новый регламент, по которому будем дальше работать", - подытожил он.