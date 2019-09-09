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09.09.19 12:10

Рада месяц не будет проводить час вопросов к правительству из-за подготовки бюджета, - Разумков

Верховная Рада решила провести час вопросов к правительству 11 октября из-за работы министров над подготовкой проекта бюджета-2020.

Рада месяц не будет проводить час вопросов к правительству из-за подготовки бюджета, - Разумков

Как сообщает кореспондент Цензор.НЕТ, об этом в ходе согласительного совета заявил председатель парламента Дмитрий Разумков.

"Давайте немножко подождем для того, чтобы наши коллеги, с одной стороны, смогли предложить и представить на рассмотрение Верховной Рады Украины эффективную программу деятельности правительства, а с другой стороны - сейчас они работают фактически в круглосуточном режиме, готовясь к тому, чтобы подать нам как можно более качественно подготовлен проект бюджета на 2020 год", - отметил Разумков.

Он отметил, что в связи с этим, целесообразно дать Кабинету министров Украины возможность подготовить все эти документы.

"Поэтому Верховной Радой принято решение провести час вопросов к правительству в пятницу, 11 октября", - сказал Разумков.

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