У парламента есть долг перед заложниками: до сих пор не принят закон о статусе политзаключенных и военнопленных, - Ирина Геращенко

"У меня есть предложение сделать так, как мы делали это в предыдущие годы. Как только заложники немного пройдут психологическую адаптацию, пригласить их с семьями в парламент , чтобы здесь поблагодарить и поздравить от украинского парламента", - сказала она заседании согласительного совета парламента в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нас есть наш долг - парламента перед заложниками. До сих пор не принят закон о статусе политзаключенных, военнопленных и заложников. Я считаю, что этот закон, который был принят в первом чтении предыдущей Верховной Радой. Как переходный №0936, должен стоять как один из безотлагательных в нашей повестке дня",- заявила Геращенко.

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Она отметила, что "Европейская Солидарность" считает, что гуманитарный шаг по освобождению 35 украинских заложников поможет разблокировать освобождение заложников с оккупированных территорий Донбасса, крымских татар в Крыму, а также других заложников в РФ.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".