Если Украина будет гнобить, попрошу политическое убежище в Лондоне, - Гонтарева

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью "LIGA.net".

Гонтарева, отвечая на вопрос журналиста, почему не приезжала на допросы, сказала: "Мой адвокат понятия, не имел, что происходит. Неделю назад на ресурсе Портнова Страна.ua появляется материал (официально Игорь Гужва - владелец и главный редактор интернет-издания Страна.ua. - Ред.), где он сообщает, что суд примет решение о силовом приводе Гонтаревой на допрос. Адвокат пытается найти решение, но тщетно. Говорит, что это ерунда, не обращайте внимания. Через день публикуют соответствующее решение суда".

Также экс-глава НБУ рассказала, пытались ли ее насильно доставить в Украину.

"Ну, а как меня можно доставить, я живу и работаю в Лондоне, наверное, надо объявлять в международный розыск. Весь этот сыр-бор ради того, чтобы создать информационный беспредел", - отметила она.

Отвечая на вопрос о том, будет ли она просить политическое убежище в Лондоне, Гонтарева сказала: "Пока не вижу смысла, но если придется, то, конечно. Если наша страна будет гнобить своего же реформатора – преследовать политически и физически, мне ничего не останется, как попросить политубежища".

Напомним, ранее экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева отказалась прийти 12 сентября в Генпрокуратуру на допрос по делу бизнесмена-беглеца Сергея Курченко.

О том, что Гонтареву вызывают на допрос в прокуратуру, стало известно 6 августа. Для нее это уже третий вызов на допрос по делу Курченко за этот год.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 28 марта департамент международно-правового сотрудничества ГПУ завершил расследование по подозрению бизнесмена-беглеца Сергея Курченко и объявил о подозрении 98 лицам.

Также появилась информация о том, что прокурор Кулик объявил о подозрении людям из ближайшего окружения президента - В.Гонтаревой, Б.Ложкину и А.Филатову. ГПУ заявила о том, что Кулик поступил незаконно.

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