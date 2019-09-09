Адвокаты Мангера подали кассацию на приговор исполнителям убийства Гандзюк

Об этом говорится в паблике "Хто замовив Катю Гандзюк?", передает Цензор.НЕТ.

"Мангер понимает, что он уже почти в тюрьме и едва не единственным шансом спастись является отмена приговора убийцам, которые уже признали вину и подписали соглашение со следствием. Ибо без исполнителей по делу исчезнет и заказчик. То есть Мангер хочет развалить дело полностью и ему уже безразлично, какой ценой. В реестре мы нашли информацию о двух кассационные жалобах адвокатов Ильченко (адвокат Мангера по делу убийства Гандзюк) и Дунаева (адвокат, связанный с Мангер через еще одного фигуранта дела). И эти жалобы на приговор исполнителям убийства от адвокатов заказчика. Так, фактически адвокаты Мангера признают свою вину и идут ва-банк", - говорится в сообщении.

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"В найденных нами постановлениях ПРЯМО указано, что кассации поданы в интересах ОСУЖДЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ убийства Гандзюк. Не удивимся, если адвокаты Мангера даже подписали адвокатские договора с одним из осужденных исполнителей, и теперь будут выступать от имени обоих соучастников. По сути адвокаты Мангера становятся адвокатами не председателя Херсонского облсовет, а сложного банд-формирования с осужденными убийцами, криминальными авторитетами и коррумпированным заказчиком убийства на высокой должности в области", - отмечается в сообщении.

"Защита Мангера очень хочет отменить приговор исполнителям. Потому что этот приговор - кирпич для привлечения самого Мангера. И Кассационный уголовный суд (председательствующий - Марчук, Марыныч и Король) уже открыл кассационное производство, рассмотрение которого может привести в дальнейшем к пересмотру приговора. Кассационное производство открыли, дело потребовали, а кассационную жалобу пострадавшим до сих пор не прислали. Ждем. Надеемся, Верховный Суд к потерпевшим относится не как бывший Генпрокурор. А к новому Генеральномуо прокурору у нас тот же вопрос - когда сядут убийцы Кати Гандзюк? Почему дело против Мангера до сих пор остановлено ​​и не передано в суд? Почему Левин до сих пор на свободе? Почему Рищук и Гордеев наслаждаются футболом в Вильнюсе, а не сидят за решеткой?" - резюмировали в паблике.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

4 декабря обвялено подозрение ранее судимому гражданину Алексею Левину. Позже Левина объявили в розыск.

28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

7 мая правоохранители задержали 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк: Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Сергея Торбина и Никиты Грабчука. Через несколько месяцев обвиняемые признали свою вину, а прокуратура изменила им подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

6 июня суд вынес приговор исполнителям. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.

15 февраля суд арестовал Мангера с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день глава Херсонского облсовета вышел из СИЗО под залог, а 18 февраля он вышел на работу.

3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

31 мая Мангеру смягчили и продлили меру пресечения. 25 июня суд снова обязал Мангера носить браслет и сдать загранпаспорт.

24 июля стало известно, что ГПУ остановила расследование против Мангера и Левина в деле об убийстве Гандзюк.

15 августа Суд отказал защите Мангера в обжаловании остановки следствия по нему в деле Гандзюк