Правительство направит в Раду 6 законопроектов о межправительственных соглашениях, - Верещук

Как сообщает кореспондент Цензор.НЕТ, об этом в ходе согласительного совета рассказала постоянный представитель президента в Кабинете министров Ирина Верещук.
"Это шесть законопроектов о ратификации межправительственных соглашений в рамках международного сотрудничества в сфере налогообложения", - рассказала Верещук.
Верещук отметила, что законопроекты касаются соглашений о налогообложении между правительством Украины и США, Кипра, Великобритании и северной Ирландии, Малайзии, Турецкой республики и Швейцарским федеральным советом.
По словам Верещук, эти 6 законопроектов вносятся в Раду без голосования.