Газовые переговоры Украина-Россия-ЕС пройдут 19 сентября, - вице-президент ЕК Шефчович

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Twitter сообщил зампред Еврокомиссии Марош Шефчович.

"Рад сообщить, что 19 сентября я приму следующий раунд трехсторонних переговоров по газу. Я убежден, что прогресс послужит сильным позитивным сигналом для рынка, а также потребителей в преддверии зимнего сезона", - написал Шефчович.

Напомним, 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом". Последний в настоящее время не ведет активных переговоров относительно подписания нового контракта на транзит через Украину и усиленно продвигает проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Вариант прекращения российским "Газпромом" транзита природного газа через Украину в 2020 году в "Нафтогазе" считают основным.

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