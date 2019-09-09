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09.09.19 13:19

Газовые переговоры Украина-Россия-ЕС пройдут 19 сентября, - вице-президент ЕК Шефчович

Трехсторонние консультации Украины, России и Еврокомиссии по газу состоятся в Брюсселе 19 сентября.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Twitter сообщил зампред Еврокомиссии Марош Шефчович.

"Рад сообщить, что 19 сентября я приму следующий раунд трехсторонних переговоров по газу. Я убежден, что прогресс послужит сильным позитивным сигналом для рынка, а также потребителей в преддверии зимнего сезона", - написал Шефчович.

Напомним, 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом". Последний в настоящее время не ведет активных переговоров относительно подписания нового контракта на транзит через Украину и усиленно продвигает проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Вариант прекращения российским "Газпромом" транзита природного газа через Украину в 2020 году в "Нафтогазе" считают основным.

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Газовые переговоры Украина-Россия-ЕС пройдут 19 сентября, - вице-президент ЕК Шефчович 01

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