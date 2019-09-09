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09.09.19 13:19

Обмен не повлиял на юридический статус Вышинского. Он по-прежнему подозревается в госизмене, - прокуратура АРК

Процессуальный статус руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского в уголовном производстве, расследуемом украинскими органами прокуратуры, остается прежним - он подозревается в государственной измене.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Интерфакс-Украина" в понедельник сообщили в прокуратуре АРК.

"Юридический статус Вышинского в уголовном производстве не изменился. Обмен не повлиял на это. Также в отношении Вышинского действует и избранная ему ранее мера пресечения в виде личного поручительства", - говорится в сообщении. 

При этом в ведомстве отметили, что прокуроры и в дальнейшем будут поддерживать обвинение в данном деле в суде, однако сложно спрогнозировать ход рассмотрения с учетом всех обстоятельств и вероятного отсутствия Вышинского на заседаниях.

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Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля. 19 июля суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября.

28 августа суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи. Тогда спикер генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что освобождение прошло в рамках процесса по обмену удерживаемыми лицами. Сарган также обнародовала фотокопию заявления Вышинского, в котором он дает добровольное согласие на участие во "взаимном освобождении лиц" и подтверждает готовность выехать за пределы Украины.

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