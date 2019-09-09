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09.09.19 13:20

Зеленский готов участвовать во встрече в "Нормандском формате" уже в сентябре, - Пристайко

Президент Украины Владимир Зеленский готов принять участие во встрече лидеров стран "Нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) в сентябре, заявляет украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Зеленский готов участвовать во встрече в "Нормандском формате" уже в сентябре, - Пристайко

"Мы планируем в ближайшее время провести встречу в "Нормандском формате". По меньшей мере, президент Зеленский готов это сделать даже не до декабря, а в этом месяце", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Молдовы Нику Попеску в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Пристайко отметил, что есть договоренность "практически со всеми" участниками "Нормандского формата".

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"Мы попробуем поспособствовать этому и проведем еще один разговор, возможно, по телефону, со всеми советниками глав государств и правительств, для того чтобы выйти (на конкретную дату - ИФ) максимально быстро", - добавил глава украинского МИД.

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