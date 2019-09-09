Экстрадиция судьи-беглеца Чауса затягивается из-за реформы судебной системы в Молдове, - Попеску

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску.

По его словам, вопрос выдачи беглого судьи обсуждался в июле, во время предыдущего визита в Киев.

Попеску подчеркнул, что сейчас Молдова проходит через реформу судебной системы. "У нас переходной период от старой судебной системы, которая была значительно подвержена влиянию политиков, к более независимой судебной системе", - добавил он.

"На сегодняшний момент нет такого результата, который бы был окончательным или я мог бы вам что-то пообещать. Но я заверяю вас, что мы сделаем все возможное, чтобы работать вместе с Украиной для решения этого и других вопросов", - сказал чиновник.

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко добавил, что Украина на всех уровнях - и президента, и премьер-министра - напоминает Молдове об судье Чаусе. "Если нашим молдавским коллегам нужно определенное время для реформирования и подхода к этому вопросу, мы подождем. Но надеемся, что этот момент наступит довольно быстро", - отметил он.

Напомним, что 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи Чауса в Украину.

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