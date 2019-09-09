Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
09.09.19 13:36

Организаторам незаконных выборов на полуострове объявлено о подозрении, - прокурор Крыма Мамедов

Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении лицам, принимавшим участие в организации и проведении "референдума" и "выборов" на территории временно оккупированного полуострова

мамедов

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Автономной Республики Крым.

"Так называемые выборы, которые вчера незаконно состоялись на территории временно оккупированного полуострова, нарушают нормы законодательства, не признаются в Украине и мире. В настоящее время организатору и его заместителю сообщено о подозрении", - отметил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.

По его словам, в ближайшее время в суд в порядке специального досудебного расследования будет направлен обвинительный акт в отношении главы "Избирательной комиссии Республики Крым".

Проведение незаконных выборов обеспечивала также гражданка Украины, которая в марте 2014 года вошла в состав незаконно созданной "Избирательной комиссии Республики Крым", где принимала участие в подготовке и проведении незаконного "референдума". 9 сентября 2019 года прокуратурой АР Крым и ГУ СБУ в АР Крым указанному лицу сообщено о подозрении в совершении государственной измены, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и совершение действий, направленных на захват государственной власти.

Как известно, 8 сентября 2019 года на территории временно оккупированного полуострова состоялись незаконные выборы депутатов в оккупационный "Государственный совет Республики Крым" и "местные советы".

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма. В соответствии с приказом исполняющего обязанности Генерального прокурора Украины от 12 июня 2014 года прокуратура Автономной Республики Крым в связи с временной оккупацией территории Крыма передислоцирована в г. Киев.

В сентябре 2016 года по ходатайству прокурора автономии приказом Генпрокурора Украины была реорганизована структура прокуратуры АРК, увеличен ее штат, а отдельные структурные подразделения прокуратуры передислоцированы в г. Херсон.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100