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09.09.19 13:54

ЕБА обратилась к "Укрзализныце" из-за новых правил перевозок

Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к председателю правления "Укрзалізниці" Евгению Кравцову из-за договора присоединения о предоставлении услуг по организации перевозки грузов железнодорожным транспортом.

укрзализныця,вагон

Комитет по логистике ЕБА считает, что предложенный договор требует существенной доработки, свидетельствует текст обращения, пишет Обозреватель.

Представители ассоциации отмечают, что соответствующий документ обсуждался на встрече бизнес-сообщества с УЗ, однако замечания предпринимателей не были учтены.

В частности, "Укрзалізниця" хочет, чтобы заказчик организовывал устранение текущих технических неисправностей вагонов, возникших в процессе эксплуатации на территории других государств.

В то же время в ЕБА настаивают, что поточный ремонт вагонов является обязательством перевозчика.

Также Комитет по логистике ассоциации выступает категорически против инициативы по изменению порядка начисления платы за пользование, в том числе против платы за перенос следующей грозовой операции.

В ЕБА напомнили, что согласно исследования АМКУ, "Укрзалізниця" занимает монопольное положение на смежных рынках (перевозки, предоставление вагонов). В связи с этим включение в новый проект договора дискриминационных по отношению к грузовладельцам условий – недопустимо.

Европейская Бизнес Ассоциация пришла к выводу, что до устранения соответствующих замечаний проект договора "Укрзалізниці" не может быть имплементирован.

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ЕБА обратилась к Укрзализныце из-за новых правил перевозок 02
ЕБА обратилась к Укрзализныце из-за новых правил перевозок 03
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ЕБА обратилась к Укрзализныце из-за новых правил перевозок 05

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