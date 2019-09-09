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09.09.19 14:17

Мы призываем Россию обеспечить привлечение к ответственности виновных за крушения рейса MH17, - посольство США

Посольство США в Украине призывает Россию сотрудничать со следствием в деле о крушении "Боинга" рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году.

Мы призываем Россию обеспечить привлечение к ответственности виновных за крушения рейса MH17, - посольство США

Об этом говорится в сообщении посольства в Твиттере в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

"Мы также призываем Россию уважать и соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН 2166 и в полной мере сотрудничать со следствием, чтобы обеспечить привлечение к ответственности лиц, виновных за сбитый самолет рейса MH17", - говорится в заявлении.

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Мы призываем Россию обеспечить привлечение к ответственности виновных за крушения рейса MH17, - посольство США 01

Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падения малайзийского "Боинга" MH17.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

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По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинских пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.

Нидерланды официально потребовали от Российской Федерации выдачи обвиняемого по делу о сбитом "Боинге" Владимира Цемаха, только что приземлившегося во "Внуково" вместе с другими обмененными лицами, сообщил The Insider.

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