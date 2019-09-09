Экс-депутат "Відродження" Святаш предостерегает Зеленского от повторения пути Порошенко

Об этом политик заявил в интервью Українським Новинам.

По его словам, сегодня в Украине для Зеленского сложилась "идеальная картинка", поскольку у него в руках сконцентрированы все рычаги власти и от того, как он будет использовать власть, во многом будет зависеть, оправдает ли он ожидания людей.

"Если сегодня новый генпрокурор, Офис Президента и сам Президент пойдут по пути использования правоохранительной системы для решения всех своих проблем, то он просто станет Порошенко, но чуть пониже и с другим тембром голоса. А Рябошапка станет на место Луценко. Вот такой посыл есть", - считает Святаш.

По его словам Офис Президента не должен быть "теневым Кабмином", как это было при предыдущей власти, поскольку запрос в обществе был на то, чтобы суды не использовались для политической расправы, чтобы СБУ не использовалась как орган политического сыска.

"За предыдущие 5 лет были созданы такие государственные институты, которые, фактически, узаконили схемы рейдерства, казавшиеся еще лет 10 назад просто немыслимыми… Например, такой орган, как АРМА (Нацагентство по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений). Ни один рейдерский захват невозможен без участия судов, прокуратуры, СБУ или Нацполиции", - сказал Святаш.

В то же время политик убежден, что если общество увидит, что в оппозиции быть безопасно, то будет появляться самосознание и альтернативная точка зрения, а развитие общества – это всегда конкуренция идей: "Оппозиция – не враг обществу. Отношение к другой точке зрения – это показатель. И только на выборах можно понять, какая из разных точек зрения будет доминировать", - подытожил политик.