В Конституционный суд поступили обращения Рады относительно семи президентских законопроектов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КС.

Отмечается, что обращения в суд поступили 6 сентября. Конституционный суд просят дать заключения о проектах законов:

- о внесении изменений в Конституцию об отмене адвокатской монополии (№1013);

- в ст. 106 Конституции о закреплении полномочий президента утверждать независимые регуляторные органы, НАБУ, назначать на должность и увольнять директоров НАБУ ГБР (№1014);

- в ст.93 относительно законодательных инициатив народа (№1015);

- в ст.85 и 101 о полномочиях Верховной Рады (№1016);

- в ст. 76 и 77 об уменьшении конституционного состава Рады и закреплении пропорциональной избирательной системы (№ 1017);

- в ст. 81 о дополнительных основаниях для досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины (№1027);

- в ст. 85 Конституции о консультативно-совещательных органах Рады (№ 1028).

Напомним, 3 сентября Рада направила в Конституционный суд 7 законопроектов о внесении изменений в Конституцию Украины: №1013 об отмене адвокатской монополии, №1014 о полномочиях президента создавать регуляторные органы, назначать и увольнять директоров НАБУ и ГБР, №1015 о законодательной инициативе народа, №1016 о парламентских уполномоченных в разных сферах, №1017 об уменьшении количества нардепов до 300 и закреплении пропорциональной избирательной системы, №1027 о лишении нардепов полномочий за неперсональное голосование и прогулы и №1028 о праве парламента создавать консультативные и совещательные органы.

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