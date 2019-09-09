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09.09.19 15:35

На таможне стартовал IT-аудит новых систем за деньги Евросоюза, - Нефьодов

Глава Государственной таможенной службы Украины (ГТС) Максим Нефьодов сообщил о старте IT-аудита основных систем нового ведомства с целью определения "узких" мест и подготовки плана цифровой трансформации таможни до декабря текущего года.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в сети Facebook.

"Начали формальный IT-аудит основных систем Новой таможни. Проект EU4PFM финансирует работу шести специалистов, которые должны проверить все базы данных и процедуры их наполнения, профили рисков, сделать аудит логов, проанализировать IT-инфраструктуру и тому подобное. За три месяца должны не только окончательно понять "узкие" места и проблемы, но и составить план цифровой трансформации таможни", - говорится в сообщении.

По словам Нефьодова, особый акцент будет сделан на анализе автоматизированной системы анализа и управления рисками (АСАУР).

"Там (в АСАУР. - ред.) десятки тысяч правил, надо их пересматривать и развивать", - отметил он.

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На таможне стартовал IT-аудит новых систем за деньги Евросоюза, - Нефьодов 01

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