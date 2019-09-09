Несмотря на радикальную смену власти, все разумные люди солидарны в отношении к Одесскому художественному музею, - Ройтбурд

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Александром Ройтбурд, известный художник, директор Одесского художественного музея (который был отстранен от исполнения обязанностей скандальным решением облсовета).

"Несмотря на радикальную смену власти в стране, все разумные люди солидарны в отношении к музею. Это касается и ушедшей команды, и пришедшей команды. Достаточно сказать, что в один и тот же день мне позвонили уже ушедший министр Нищук, и вступающий в свою должность Бородянский. И оба выразили поддержку и солидарность. И более того. Последовало официальное заявление от Министерства гуманитарной политики, очень жесткое, с четкой позицией по этому абсурдному конфликту".

Комментируя возможные позитивные изменения в музейной сфере, художник отметил: "Меня приятно удивил гуманитарный блок в новой команде. Меня приятно удивил Бородянский. Я с ним не был знаком ранее. Он произвел на меня очень благоприятное впечатление. Это разумно мыслящий, сильный человек", - сказал он, отметив, что с Марией Задорожной, которая курирует музейный блок работы министерства он является единомышленником.

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Художник надеется, что будет начата музейная реформа и, в частности, будет создан Украинский музейный институт.

"Речь идет о том, чтобы сделать музеи более динамичными, более открытыми для зрителей. Чтобы началась системная музеефикация современного искусства. Чтобы расширялись выставочные экспозиционные площади, чтобы музеи получили бОльшую автономию от случайных каких-то чиновников либо сановников. Почему судьбы музея должны решать какие-то депутаты? Кто-то избран от Балтского района, кто-то - от Ширяевского, кто-то - от Измаильского. Они здесь ни разу в жизни не были. Они понятия не имеют, где этот музей, о чем музей, зачем музей. Многие из них купили свои мандаты, засеяв избирателей гречкой и сахаром. И они считают себя вправе решать судьбы искусства!

Культуре нужно более компетентное руководство, где голос экспертного сообщества будет гораздо весомее, чем прихоти случайно оказавшихся при пироге или при корыте людей. Это не исключает того, что среди депутатского корпуса есть немало вменяемых просвещенных, компетентных людей, заинтересованных в развитии культуры. Но не все...

Нужно найти какие-то новые формы управления, где бюрократия меньше вмешивалась бы в жизнь музея, в его деятельность, - в то, насколько он свободен в каких-то поисках финансирования, заработка. Музеи должны зарабатывать всеми возможными способами. Во всем мире так делается. А тут боятся, что мы девственность потеряем, если будем кружечки продавать", - пояснил он.

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Полное интервью с Александром Ройтбурдом читайте ЗДЕСЬ.