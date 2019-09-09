ФСБ сообщает о задержании двух украинцев на админгранице с оккупированным Крымом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
Один из задержанных - житель Хмельницкой области, который следовал на полуостров через российский пункт пропуска "Джанкой".
В погрануправлении оккупированного Крыма утверждают, что 40-летний украинец "с апреля 2019 года объявлен в федеральный розыск за мошенничество в крупном размере, которое он совершил на территории полуострова".
Также сообщается о задержании в российском пункте пропуска "Армянск" при выезде с полуострова крымчанина, который, как указывается, "находится в розыске с 2016 года за совершение кражи с причинением значительного ущерба".
Мужчин передали российской полиции.
Имена и фамилии задержанных не публикуют, какие-либо их комментарии отсутствуют. Подтверждения данной информации из других источников нет.