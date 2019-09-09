Стоял грохот. Летели снаряды. В воздухе трассеры. Потом, хлопок, удар, - моряк Эйдер об атаке в Керченском проливе

Об этом он рассказал в комментарии УНИАН, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, насколько страшно было в момент атаки россиян, 20-летний моряк сказал: "Было несколько секунд, когда перед глазами должна была промелькнуть жизнь. Но я тогда думал не о том, что будет со мной, а о моих родных: "Как они себя будут чувствовать, если…". Стоял грохот, рев двигателей. Летели снаряды. В воздухе трассеры, в море – их отражение. Потом, хлопок, удар и я потерял сознание. Ненадолго очнулся, опять потерял сознание. Окончательно пришел в себя уже у врачей. Мне оказали первую помощь на корабле россиян, дали попить воды".

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Отвечая на вопрос, что было самым сложным время судов, Эйдер сказал: "Самое сложное было видеть родных людей. Комок к горлу походил. Но выезд в суд был радостью, это была возможность увидеть свой экипаж, других моряков".

Он отметил, что обвинения против него были абсурдными: "Я хотел побрить половину головы и выйти на суд с листиком: "Какие обвинения – такая и прическа". Адвокат отговорил".

Описывая состояние своего здоровья, он рассказал: "Кода я сажусь, такое ощущение, что колено выворачивает в другую сторону. Ноющие боли были и есть, с переменными промежутками, но это мелочи".

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".