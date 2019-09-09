За неделю пассажиропоток на линии разграничения на Донбассе уменьшился на 14%, - пресс-центр ОС. ИНФОГРАФИКА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

На прошлой неделе через линию разграничения в установленном порядке было оформлено 252,1 тыс. граждан и 31,7 тыс. транспортных средств.

Отказано в пропуске через линию соприкосновения 231 лицу в связи с неточностями в документах или отсутствием необходимого перечня документов.

Пограничниками в контрольных пунктах въезда-выезда оформлено 45 внутренне перемещенных лиц, которые из-за гуманитарного кризиса и систематического нарушения прав человека со стороны оккупационной администрации РФ вынуждены были покинуть места своего постоянного проживания и искать лучшей жизни на контролируемой украинскими властями территории.

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Пограничными нарядами в пределах действующих гуманитарных дорожных коридоров в районе операции Объединенных сил выявлено 29 паспортов Украины с признаками частичной подделки.

К административной ответственности привлечено 14 граждан, в отношении которых установлено, что они пересекли государственную границу Украины с Российской Федерацией в недействующих пунктах пропуска на временно неконтролируемом участке российско-украинской границы.

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